Pollone in festa con gli Alpini: laboratori, cori e golosità per grandi e piccini FOTO e VIDEO

Giornata fantastica a Pollone, giovedì 8 maggio!

Alla vigilia dell’Adunata, gli Alpini pollonesi hanno incontrato i bambini della Scuola dell’infanzia E.Frassati della Primaria P.Frassati per raccontare qualche aneddoto della vita da alpino!

Ma prima…una pausa pranzo golosa preparata nella cucina mobile che la Pro Loco ha attivato in questi giorni di festa!Il pomeriggio è proseguito con gli splendidi laboratori della Bottega dei Piccoli Artigiani, dove i baby alpini hanno potuto cimentarsi e creare opere a tema alpino!Merenda per tutti con nutella, marmellata, pop corn e patatine, servita dalla pro Loco GANG( il gruppo genitori a sostegno della Pro Loco Pollone).Per la Gang Raffaella Cavalchino:” il nostro impegno per il Paese e per i nostri bimbi vuole essere uno stimolo a fare gruppo e crescere come comunità! Il lavoro di preparazione è tanto ma ci sta regalando enormi soddisfazioni e poi siamo felici di poter contribuire con aiuto concreto alla Pro Loco di Pollone!”Per tutto il week end dell’Adunata proseguiranno le iniziative in Piazza San Rocco. Vi aspettano gustose specialità e serate in allegria!

Ieri venerdì 9 maggio, alle 21, la chiesa parrocchiale di Pollone ha ospitato una rassegna corale con tre cori maschili: il Coro Ana Piani di Bolzano, il Coro Monte Cervino A.N.A. Sezione Valle d'Aosta e il coro locale Coro Burcina.