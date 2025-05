Lutto tra gli Alpini biellesi per la morte di Paolo Basile. È mancato, in queste ore, all'affetto dei suoi cari all'età di 54 anni. Ragioniere apprezzato e stimato per le sue qualità umane, aveva una grande passione per il calcio, in particolare il Torino.

Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 20, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, a Candelo. L'estremo saluto, invece, avrà luogo nella sua abitazione di Benna alle 16 di domenica 11 maggio.