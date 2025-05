Il Mucrone si accende di tricolore: un faro di luce per l’Adunata degli Alpini

Finalmente il Mucrone si fa vedere nella sua veste tricolore… Dopo la basilica nuova di Oropa, il Battistero, la Funicolare, Via Italia e Via Lamarmora ecco che ieri sera è apparso in tutta la sua maestosità anche il Mucrone, illuminato per l'Adunata degli Alpini, la 96° quest'anno ospitata a Biella in questi giorni.

Ad illuminare il Mucrone da Sordevolo sono 3 space cannon della stessa tipologia utilizzata a Ground Zero di New York per ricreare le torri gemelle di luce in occasione della commemorazione dell’11 settembre mentre ad unire, invece, i tricolori di Basilica con una simbolica “penna” di luce, sono i proiettori a diodi laser che Clay Paki ha utilizzato alla Biennale dello Stretto nel 2024 unendo, con 3 fasci di luce, lo stretto fra Calabria e Sicilia.