Da Verona e Garda al Santuario di San Giovanni, Alpini in visita alla mostra aspettando la sfilata dell'Adunata FOTO

Gli Alpini sono arrivati in alta Valle Cervo. Precisamente hanno fatto il loro al Santuario di San Giovanni d'Andorno, dove saranno alloggiati in attesa della grande sfilata dell'Adunata prevista per la giornata di domani, 11 maggio.

In tale occasione, è stata inaugurata la mostra presente all'interno del sito religioso: foto, documenti e vicende che vedono come protagonisti le penne nere della vallata che si sono distinti al fronte e in tempo di pace. Presenti oltre alla popolazione locale e alle autorità cittadine anche i graditi ospiti giunti dalla provincia di Verona e dalle zone del Lago di Garda.