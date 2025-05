Biella, tante visite anche alla mostra del Museo del Territorio aspettando la sfilata di domenica FOTO

Grande partecipazione e molte visite al Museo del Territorio di Biella per la mostra Vivere l'Adunata, realizzata con il contributo delle Associazioni d’Arma e Museo Nazionale Alpini Doss Trento. Un modo per vivere appieno il clima di una storica manifestazione che sta radunando in città migliaia di penne nere da tutta Italia.