Biella Chiavazza si prepara all'Adunata: musica in piazza con la Fanfara alpina Ossolana FOTO e VIDEO

Proseguono a Biella Chiavazza gli appuntamenti in occasione dell’Adunata. Nel pomeriggio di oggi, sabato 10 maggio, piazza XXV Aprile si è animata con l’esibizione della Fanfara Alpina Ossolana, diretta dal professor Antonio Manti. La formazione ha proposto un suggestivo carosello musicale, interpretando alcuni dei brani più noti del repertorio alpino, accompagnata dagli applausi del pubblico presente.

Ad aprire il pomeriggio era stato lo stand gastronomico allestito presso il teatro parrocchiale, dove i volontari hanno servito piatti caldi e freddi in un clima di festa e condivisione, dando ufficialmente il via a un fine settimana ricco di iniziative. E anche in questo caso le bandi presenti si sono esibite in momenti musicali molto coinvolgenti.

Non è ancora finita perchè questa sera in chiesa parrocchiale si esibiranno i cori Acqua Ciaramonferrina della sezione di Acquiterme, Malga di Roma sezione ANA di Roma e Rondinella di sesto San Giovanni.