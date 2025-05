Biella, Adunata Alpini 2025: rimozione forzata auto e nuove aree pedonali fino a domenica 11 maggio

In vista dell’Adunata Nazionale degli Alpini, in programma per il 9, 10 e 11 maggio 2025, il Comune di Biella aveva previsto una spesa complessiva di 6.087,80 euro (IVA inclusa) per garantire il servizio di rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata nelle aree pedonali dove non è possibile circolare o parcheggiare per lo svolgimenti dell'evento. E nella notte tra giovedì 8 maggio e venerdì 9 ne sono stati rimossi 52 in quella che è stata chiamata area Alpina pedonale verde , nel cuore cittadino.

Spiega l'assessore alla Polizia Locale Giacomo Moscarola: "Lo avevamo detto in tutti i modi che da mezzanotte in alcune vie e in alcune strade i veicoli dovevano essere rimossi per lasciare la carreggiata libera. Abbiamo aspettato anche dopo le 24, ma verso l'1 abbiamo iniziato a rimuovere quelli che si trovavano dove la strada doveva essere lasciata sgombra. I cartelli c'erano, abbiamo detto che ci sarebbero state la zona pedonale alpina verde e quella gialla all'interno della quale non ci devono essere auto già da settimane, e per forza abbiamo dovuto rimuoverle".

Stessa operazione importante di controlli verrà fatta questa notte. Dalle 00.00 di oggi alle 23 circa di domani, domenica 11 maggio, sarà allargata l'area pedonale Alpina. A quella che è stata chiamata zona verde si aggiungeranno altre vie dove è previsto il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata in tutta l'area e se dei mezzi saranno parcheggiati nelle aree di divieto dovranno essere rimossi.

Nel dettaglio, si tratta di via Ramella Germanin (da via Cavour a Piazza Battiani), Piazza Battiani, via Marocchetti, via Galilei (da Piazza Battiani a via della Repubblica), via della Repubblica, via Trento (da via Repubblica fino a via Asmara), via Asmara (tra via Trento e Carso), via Carso (tra via Asmara e piazza San Paolo), Piazza San Paolo, via Trossi, Corso Europa fino a Strada del Masarone, Strada al Masarone, strada al Lanificio, via Torrione (da strada al Lanificio a via Camandona), via Camandona (da via Torrione a via Trivero), via Trivero (da via Camandona a via Rosmini Serbati, via Rosmini Serbati (fino a via Piemonte e comunque accesso consentito fino a via Abruzzi), via Piemonte (da via Rosmini a via Rosselli), via Rosselli fino alla rotoatoria con viale Macallè. All’interno dell’area gialla potranno circolare le seguenti categorie: ◦ mezzi di soccorso e/o appartenenti a corpi di polizia e corpi militari dello Stato; ◦ mezzi di aziende/istituti che svolgono servizio di reperibilità urgente per il funzionamento di pubblici servizi e infrastrutture pubbliche, purché riconoscibili da colori o scritte d’istituto; ◦ mezzi ASL per assistenza domiciliare; ◦ mezzi contraddistinti da apposito contrassegno “Adunata ANA 2025” riportante il numero di targa.

Per garantire la sicurezza dei flussi pedonali e l’accessibilità degli spazi, il Comune ha programmato infatti un servizio di rimozione attivo e continuativo per tutta la durata dell'evento, con 10 operatori specializzati e 10 carri attrezzi di diversa portata. L’intervento è finalizzato a prevenire disagi e situazioni di pericolo, assicurando lo svolgimento ordinato e sicuro di una manifestazione che vedrà Biella al centro dell’attenzione nazionale.