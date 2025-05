Alpini, a Lessona si susseguono gli eventi: "Un'esperienza che porteremo nel cuore" FOTO e VIDEO

Una mattinata intensa e carica di emozione quella vissuta oggi a Lessona, dove le celebrazioni sono iniziate con l’alza bandiera alla presenza del capogruppo degli Alpini Enzo Zago e del sindaco Simone Cambié. A dare il ritmo alla giornata, la fanfara Ana Friuli Venezia Giulia, accolta con calore anche dal don di Cossato, Fulvio Dettoma, che ha salutato i musicisti prima dell'inizio della Santa Messa.

"Siamo qui dopo due giorni di preparativi, ora ci aspetta la giornata delle manifestazioni: la Messa, la sfilata e, nel pomeriggio, il lancio dei paracadutisti. Domani il grande giorno dell’Adunata a Biella, che speriamo sia baciato dal bel tempo".

Un lavoro che dura da più di un anno e ha unito non solo Lessona, ma l’intero Biellese e le tante realtà provenienti da tutta Italia: "Un evento che porteremo nel cuore e un'occasione di slancio per la visibilità del territorio, che ha tutte le carte in regola per accogliere questi eventi".