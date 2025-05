Adunata degli Alpini, a Biella 4.500 persone alla stazione San Paolo in meno di 10 ore FOTO

L’Adunata nazionale degli Alpini è entrata nel vivo e la macchina organizzativa procede a pieno ritmo. Alla stazione San Paolo di Biella l'afflusso è stato intenso fin dalle prime ore del mattino: dalle 6 alle 15.30 di oggi, sabato 10 maggio, sono già arrivate 4.500 persone.

Un dato importante che soddisfa l’assessore con delega all’Adunata e ai Trasporti, Edoardo Maiolatesi: “Al momento è tutto sotto controllo. Grazie alle forze di Polizia e al personale delle ferrovie il territorio è ben presidiato. È entusiasmante vedere tutte queste persone. Io stesso sono andato in stazione per verificare che fosse tutto a posto, e sia la direttrice da Milano che quella da Torino, al momento, stanno reggendo bene”, ha dichiarato.

Buone notizie anche sul fronte del trasporto su gomma: “Tante persone si stanno servendo dei bus, anche da Comuni lontani — conclude Maiolatesi — bene così. Continueremo a monitorare la situazione perché resti com’è in questo momento”.

Per l’occasione, la Regione Piemonte, in collaborazione con la Regione Lombardia e l’Agenzia della Mobilità piemontese, ha predisposto un potenziamento straordinario del servizio ferroviario per agevolare l’arrivo e il deflusso dei partecipanti.

I dettagli del piano trasporti

Linea Novara-Biella: 44 treni previsti sabato e 36 domenica, con coincidenze per Milano.

Linea Santhià-Biella: 39 treni attivati per ciascun giorno, con coincidenze per Torino e collegamenti diretti Biella-Torino via Santhià (3 corse sabato, 4 domenica).

Servizio notturno verso Milano e Torino: corse aggiuntive dei treni regionali veloci Torino-Milano e rafforzamento della linea S6 del sistema suburbano milanese, in collaborazione con Trenord e Regione Lombardia.

Un’organizzazione capillare che, almeno per ora, sta rispondendo con efficacia alla grande affluenza prevista per questo weekend, confermando la forza logistica e l’accoglienza del territorio biellese.