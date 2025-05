Papa Leone XIV e le elezioni Usa, ecco i voti di Prevost

(Adnkronos) -

Papa Leone XIV ha votato per Donald Trump o per un altro candidato? La Cnn accende i riflettori sull'elettore Robert Prevost. Il cardinale statunitense, eletto nuovo Papa dal Conclave nella giornata dell'8 maggio, è registrato come elettore a New Lenox, nell'area di Chicago, in Illinois. Secondo i dati citati dall'emittente, Prevost ha votato in 4 elezioni generali e in 3 primarie repubblicane. I registri dell'Illinois, in particolare quelli della Will County, evidenziano che il cardinale è andato alle urne per le elezioni nel 2012, 2014, 2018 e 2024.

Gli elettori dell'Illinois non devono registrarsi come membri di un partito politico ma possono scegliere per quale schieramento votare durante le primarie. I documenti mostrano che Prevost ha partecipato alle primarie repubblicane del 2012, del 2014 e del 2016. In particolare, a marzo 2016, nelle primarie repubblicane per scegliere il candidato alla presidenza, in Illinois si impose Trump con 556.916 voti davanti a Ted Cruz, John Kasich e Marco Rubio. Come è noto, Trump ottenne la nomination e a novembre divenne presidente con la vittoria alle elezioni contro Hillary Clinton.