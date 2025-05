Look casual per la primavera estate: che cosa indossare?

Un look casual per la primavera estate si presenta con dei colori armonici e delle forme particolari, una scelta perfetta per chi desidera un certo tipo di stile. Da aggiungere alcuni accessori per un tocco di personalità affinché l’outfit sia unico.

Come si costruisce il perfetto look casual per la stagione calda? Scopriamo insieme quali capi scegliere, gli accessori must-have e le tonalità da privilegiare.

Come creare il look casual per la primavera estate?

Un look casual si basa sulla semplicità e sulla versatilità dei capi di abbigliamento, in particolar modo quando si parla di primavera estate. La parola chiave è leggerezza, creando un contrasto tra i tessuti traspiranti e i tagli morbidi, ideali per le giornate calde. Per dare un tocco di personalità all’insieme, perché non orientarsi verso delle calzature diverse dal solito? Curiosando sul sito https://mimmu.it/collections/texani spicca una forma audace e ideale per ogni tipologia di contesto. Tali accessori conferiscono un tocco estroso, senza appesantire.

Da un punto di partenza del genere si possono abbinare dei mom jeans con una blusa in lino, o una camicia oversize. Via libera agli abiti midi o lunghi in cotone, mentre il lino è preferibile durante la piena estate essendo un materiale fresco e pratico.

Una buona alternativa è data dalle gonne lunghe plissettate che richiamano altresì il look casual, aggiungendo un pizzico di eleganza distintivo. Un must have è il blazer leggero dall’ effetto effortless chic perfetto per le giornate primaverili.

Quali sono gli accessori must-have?

In ogni tipologia di look gli accessori giocano un ruolo determinante nella definizione, per questo motivo uno stile casual non deve lasciare nulla al caso. Un evergreen è rappresentato dalle borse a tracolla di medie dimensioni, studiate appositamente per accompagnare durante gli impegni quotidiani. Coloro che desiderano un tocco boho chic , potrebbero prendere in considerazione le borse in paglia, o in rafia, capaci di impreziosire l’insieme rendendolo unico nel suo genere.

Non possono mancare gli occhiali da sole, a scelta tra i modelli classici cat-eye o wayfarer, per una protezione di alta qualità e un tocco di carattere aggiuntivo all’outfit. In primavera-estate è suggerito indossare dei gioielli minimal, dalle collanine ai bracciali fino agli orecchini punto luce, così da non risultare eccessivi.

Amanti dell'effetto statement? Il consiglio degli esperti è di puntare su orecchini vistosi in resina o in perle colorate, perfetti per aggiungere un po’ di brio e non passare inosservati.

Nuance per gli outfit della primavera estate

Le tendenze della primavera estate si rinnovano anno dopo anno, seppur alcune nuance rimangano nel tempo e siano degli evergreen irrinunciabili. I basic, tra cui il bianco, il sabbia e il beige, rappresentano l’opzione vincente in quanto abbinabili facilmente in ogni occasione.

Le nuance pastello si contrappongono per donare un tono romantico e delicato, ideali nelle sfumature del rosa cipria o verde menta. Indossati in un total look mirato regalano freschezza e leggerezza di alto impatto visivo. Coloro che vogliono osare possono aggiungere dei colori quali il giallo senape e il corallo, delle note vivaci per acquisire maggiore sicurezza e dinamicità.