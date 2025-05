Pollone celebra Pier Giorgio Frassati: un incontro di riflessione in vista della canonizzazione.

In vista della canonizzazione di Pier Giorgio Frassati, figura emblematica del laicato cattolico e dell’impegno cristiano nel sociale, Ucid Biella – in collaborazione con Don Luca Bertarelli, parroco di Pollone – propone per sabato 17 maggio 2025 un incontro dal titolo “Pier Giorgio Frassati, nel suo tempo e nel nostro tempo. Società ed economia nella sua testimonianza”.

Il programma prevede alle 15.30 una visita guidata alla villa Frassati in via Pier Giorgio Frassati 33, condotta da Don Luca.

Alle 16.30, nel salone dell’oratorio parrocchiale (piazza parrocchiale 1), seguirà una riflessione sul valore della testimonianza di Pier Giorgio, tra storia e attualità.

Al termine, sarà offerto uno snack pomeridiano a cura dei ragazzi dell’oratorio.

Per chi desidera, alle 18.00 si celebrerà la Santa Messa in parrocchia.

L’incontro è aperto a tutti, con prenotazione obbligatoria (max 30 posti, precedenza ai soci). Info al 335 52 03 698.

Si segnala la chiusura della strada Biella-Pollone: si consiglia il passaggio da Occhieppo Inferiore e Superiore. Parcheggi disponibili lungo via Frassati e presso il piazzale parrocchiale.

Un sentito ringraziamento a Don Luca per l’accoglienza nei luoghi che videro nascere la vocazione di Pier Giorgio Frassati.