I piccoli esploratori del mondo delle api sfidano la pioggia: a scuola di biodiversità con il Circolo Su Nuraghe e gli Apicoltori Biellesi

Bambini della scuola dell’Infanzia di Cossila in visita all’Oasi delle Api, “Casiddos de Nuraghe Chervu”, accolti nello spaccio della Pasticceria Brusa.

Lunedì 5 maggio, incuranti del maltempo, i bambini della scuola dell’Infanzia di Cossila San Grato hanno intrapreso una speciale avventura educativa, accompagnati dalle maestre Anna e Paola. Destinazione: l’Oasi delle Api “Casiddos de Nuraghe Chervu” di Biella, luogo simbolico per la sensibilizzazione ambientale e la promozione della biodiversità.

La pioggia battente ha impedito di raggiungere l’aula didattica all’aperto, ma non ha spento l’entusiasmo dei piccoli esploratori. Accolti con grande calore dal dott. Paolo Detoma, presidente dell’Associazione Biellese Apicoltori, e dal dott. Battista Saiu, presidente del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”, i bambini sono stati ospitati nei locali dello spaccio della pasticceria Brusa. Un’improvvisata ma suggestiva aula alternativa, profumata di dolci appena sfornati, dove hanno potuto immergersi nell’affascinante mondo delle api.

«Anche se non siamo riusciti a raggiungere l’aula didattica – ha raccontato la maestra Paola – i bambini hanno seguito con attenzione e curiosità la spiegazione sulle api, ascoltando con interesse anche le problematiche legate ai cambiamenti climatici e all’invasione della vespa velutina, il calabrone asiatico ormai presente anche nel Biellese». Il linguaggio semplice e coinvolgente ha permesso ai più piccoli di comprendere l’importanza del rispetto per l’ambiente e del ruolo di ciascuno nella tutela della biodiversità. «Lo scopo – aggiungono le insegnanti – è proprio quello di educare fin da piccoli alla responsabilità ambientale».

La lezione, nata dalla necessità di adattarsi al maltempo, si è trasformata in un momento di rara intensità. Alcuni clienti di passaggio, attratti dalla scena, si sono uniti spontaneamente al cerchio dei bambini, condividendo storie e persino una canzone alpina, in un’improvvisata coralità che ha unito generazioni tra le confezioni decorate a festa per l’imminente Adunata nazionale degli Alpini.

Nonostante la pioggia, l’esperienza ha lasciato il segno. I bambini torneranno a giugno, con la speranza di poter finalmente visitare l’Oasi delle Api all’aperto. Intanto, hanno portato a casa un dolce ricordo: i “canestrelli biellesi” offerti dalla pasticceria Brusa come omaggio ai giovani ospiti. Un gesto semplice ma ricco di significato, a coronamento di una giornata speciale, dove tra parole, dolci e sorrisi si è parlato di api e di futuro, accompagnando i più piccoli nel loro cammino per diventare grandi, in tutti i sensi