Pichetto sul terrorismo: "Onoriamo il ricordo delle vittime del terrorismo".

“Oggi onoriamo il ricordo delle vittime del terrorismo, della criminalità e di quanti hanno servito il Paese con coraggio e dedizione, sacrificando la propria vita per affermare la legalità. Donne e uomini che fanno parte di una memoria comune e mai dimenticati. Oggi come ieri, non abbassiamo lo sguardo: la lotta contro chi vorrebbe sovvertire lo Stato e la democrazia è una battaglia di civiltà.” Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.