Lara, cucciola malata e coraggiosa: aiutala a vincere la sua battaglia per la vita

Mi chiamo 𝐋𝐚𝐫𝐚, sono nata nell’agosto 2022.

La mia vita è iniziata con una speranza: salvata da cucciola, cresciuta in rifugio sognando il calore di una casa. Ma il destino ha scelto per me un’altra sfida: 𝐦𝐢 è 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐥𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞.

Oggi mi trovo in Piemonte, accudita con amore… ma le spese per 𝐥𝐞 𝐜𝐮𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐒𝐜𝐨𝐝𝐢𝐧𝐳𝐨𝐥𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐅𝐥ò 𝐄𝐓𝐒.

Cure costose, impegnative, continue… ma non vogliono lasciarmi sola.

Io ho solo 1 anno e mezzo… Sono ancora una cucciolona che sogna una vita piena di amore, corse, coccole.

𝐍𝐨𝐧 𝐯𝐨𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐚𝐫𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐦𝐢. 𝐕𝐨𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐯𝐢𝐯𝐞𝐫𝐞.

Ma ho bisogno di VOI. Di chi ha un cuore grande e può offrirmi anche un piccolo aiuto.

Ogni euro donato è un mattone nella mia battaglia.

Ogni condivisione è una possibilità in più per farcela.

Fate parte della mia speranza.

Perché anche io, come tutti, merito una possibilità.

𝐃𝐎𝐍𝐀. 𝐂𝐎𝐍𝐃𝐈𝐕𝐈𝐃𝐈. 𝐒𝐀𝐋𝐕𝐀𝐌𝐈.

Per info e per aiutare: 𝟑𝟒𝟕 𝟑𝟔𝟎 𝟐𝟓𝟏𝟖/ 342 709 8964/ 347 256 8546