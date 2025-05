Pubblico delle grandi occasioni a Valdengo, la Fanfara della Brigata Alpina Julia conquista il pubblico FOTO

Grande partecipazione di pubblico a Valdengo per il concerto della Fanfara della Brigata Alpina Julia, andato in scena nella serata di ieri, 8 maggio. Per l'occasione, sono stati eseguiti diversi brani musicali che hanno trovato l'apprezzamento e il gradimento di tutto il pubblico.

Presenti, oltre alle associazioni locali, ai rappresentanti delle forze dell'ordine e ai membri dell'amministrazione comunale, anche il sindaco e parlamentare Roberto Pella e il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo. Entrambi hanno sottolineato il valore e l'importanza che gli Alpini rappresentano all'interno di ogni comunità.

“Sono il simbolo nel momento del bisogno – spiega Pella – Sempre pronti ad affrontare situazioni di emergenza e a rimboccarsi le maniche”. Concorde la guida della Provincia: “Ci sono sempre. L'Adunata è una conquista del territorio. Saranno tre giorni di festa ma anche di riflessione, specialmente per ciò che le penne nere rappresentano per tutti noi”.