L’Adunata secondo i biellesi: l’intervista a Iacopo Ferrara VIDEO

Tra i tanti biellesi che hanno accolto con entusiasmo la 96ª Adunata degli Alpini, abbiamo raccolto la voce di Jacopo Ferrara, giovane imprenditore del territorio.

"Non ho mai visto così tanta gente sotto casa mia", commenta sorpreso, ammirando il fiume di persone che ha invaso le vie della città. Per lui, eventi come questo rappresentano un’opportunità da ripetere: "L’Adunata porterà grandi benefici a Biella, sia a livello di immagine che economico e finanziario".

Ferrara vede nell’organizzazione di eventi una vera e propria occasione di sviluppo: "Non solo l’Adunata, ma anche manifestazioni come Bolle di Malto hanno dimostrato che Biella può crescere e attirare sempre più visitatori".

Infine, un pensiero al clima di festa che si respira in città: "Biella ha bisogno di allegria e di momenti come questo, che mettono insieme famiglie, bambini e persone di ogni età. E per una volta – scherzando – nessun biellese si lamenta. È davvero bello".