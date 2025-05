Inizia a Biella la grande festa degli Alpini: folla ed emozione in Piazza Duomo FOTO

Grande entusiasmo oggi, venerdì 9 maggio, in piazza Duomo, a Biella: tantissime persone, forze dell'ordine, autorità civili e militari per questo grande appuntamento storico che sta per iniziare, la 96° Adunata Nazionale degli Alpini.

Presenti tanti vessilli, gonfaloni, labari delle sezioni di tutta Italia. Piazza Duomo si sta cominciando a riempire. L'alzabandiera alle 9 sarà il momento inaugurale di questo grande evento.

Nonostante la pioggia si respirano sensazioni e sentimenti di grande entusiasmo e partecipazione.