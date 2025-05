I mezzi della fondazione Marazzato accanto agli Alpini: tre appuntamenti nel mese di maggio.

● L’OM 20 E I VISORI RV ANIMERANNO ANCHE GLI APPUNTAMENTI ORGANIZZATI DALLE SEZIONI DI OLEGGIO E CASALBELTRAME IL 17 E 24 MAGGIO

● A FINE SETTEMBRE, TORNA “CAMPO BASE STROPPIANA III”, LA DUE GIORNI DEDICATA AI VEICOLI MILITARI STORICI

Avere a disposizione una collezione ampia e variegata come quella che la Fondazione Marazzato custodisce e gestisce nella sua sede di Stroppiana significa avere quasi sempre il mezzo “giusto” per ogni occasione. E se l’occasione sono i raduni e le manifestazioni degli Alpini in programma tra Biella e Novara in questo mese di maggio, i mezzi giusti sono sicuramente il Fiat 18 P, autentico “veterano” della Collezione, e l’OM 20, veicolo militare simbolo del secondo dopoguerra. Questi due veicoli presenzieranno infatti a tre distinti appuntamenti, accompagnati dalle ormai celebri ambientazioni storiche ricostruite con la realtà virtuale, con cui hanno incantato il pubblico di vari saloni di mezzi d’epoca.

Si parte a Biella con l’Adunata Nazionale

Il primo appuntamento è in programma a Biella dall’8 all’11 maggio. Qui, i mezzi della Fondazione Marazzato saranno tra i protagonisti dell’Adunata Nazionale degli Alpini, il più importante evento annuale che nel 2025 ha eletto appunto come teatro questo capoluogo piemontese. L’OM 20 sarà affiancato dai visori per la Realtà Virtuale con cui immergersi in un’ambientazione storica ricostruita digitalmente e da un gazebo informativo che presenterà le attività della Fondazione. Un’occasione unica per unire memoria, storia e innovazione nel cuore di uno degli eventi più partecipati d’Italia.

La RV torna a Oleggio per “Fanfare in Festa”

L’OM 20 sarà ancora protagonista, questa volta insieme al Fiat 18 P, nuovamente accanto ai visori per la RV, il 17 maggio a Oleggio, in occasione dell’evento Fanfare in Festa. L’iniziativa si inserisce nel calendario del novantesimo anniversario del Gruppo Alpini locale e vedrà ancora una volta la Fondazione contribuire alla divulgazione storica attraverso i veicoli d’epoca e le nuove tecnologie che offrono esperienze immersive.

Casalbeltrame celebra la storia attraverso i mezzi militari

Il viaggio proseguirà il 24 maggio a Casalbeltrame, nell’ambito della Festa sezionale del gruppo Alpini locale. Anche in questo caso, l’OM 20 e altri veicoli militari storici della Collezione saranno al centro dell’esposizione, affiancati dai visori RV per offrire ai visitatori un coinvolgente percorso tra passato e innovazione.

Appuntamento a settembre per “Campo Base Stroppiana III”

Questa intensa partecipazione alle attività di maggio fa in un certo senso da preambolo a uno degli eventi più attesi nel calendario 2025 della Fondazione Marazzato. Parliamo di “Campo Base Stroppiana III”, la doppia giornata di porte aperte con mostre, convegni, rievocazioni storiche e attività dinamiche interamente dedicata ai veicoli militari storici in programma quest’anno il 21 e 22 settembre nel complesso di Stroppiana (VC) dove ha sede la Fondazione. Un evento consolidato dal grande successo delle due precedenti edizioni che ridiventerà l’occasione per scoprire da vicino i mezzi che hanno attraversato una fase importante della storia d’Italia fornendo, con il loro sviluppo tecnico, una base per il progresso dell’industria civile.

La missione della Fondazione Marazzato

Attraverso la sua Collezione, composta in gran parte da autocarri e furgoni italiani e tra le più grandi e importanti nel suo genere a livello europeo, la Fondazione Marazzato continua a perseguire l’obiettivo di diffondere la cultura d’impresa e creare opportunità di sinergia tra aziende, enti e istituzioni, valorizzando il patrimonio industriale e storico del trasporto. La partecipazione a questi eventi conferma il ruolo della Fondazione come punto di riferimento per la conservazione della memoria storica del settore e per la promozione di iniziative culturali legate al mondo dell’impresa.

Il Gruppo Marazzato

Il Gruppo Marazzato, nato nel 1952, si occupa di servizi ambientali con 8 sedi nel Nord Ovest e un raggio d’azione nazionale grazie alle reti d’impresa a cui aderisce. Con 300 dipendenti e un parco mezzi di oltre 250 unità fornisce servizi di gestione, intermediazione e trasporto rifiuti industriali, bonifiche ambientali, rimozione amianto e serbatoi e spurghi civili e industriali.

Nel febbraio 2023 il Gruppo ha dato vita alla Fondazione Marazzato, che si occupa di tutte le iniziative legate al mondo della CSR, della sostenibilità ambientale e della preservazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla collezione privata di mezzi storici, composta da circa 300 veicoli e custodita presso lo showroom di Stroppiana (VC).