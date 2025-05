Guida sanitaria per l’Adunata degli Alpini a Biella: ecco dove trovare assistenza medica e farmacie

In occasione della 96ª Adunata Nazionale degli Alpini, in programma a Biella in questi giorni, gli enti territoriali in collaborazione con l’organizzazione dell’evento, hanno predisposto una guida operativa ispirata al Piano Sanitario ufficiale. Il documento, frutto del lavoro congiunto tra istituzioni e strutture di soccorso, mira a garantire la tutela della salute pubblica durante la manifestazione, assicurando al contempo la piena operatività dei servizi destinati ai residenti.

Il piano prevede un significativo potenziamento sia delle risorse ospedaliere sia di quelle territoriali, con interventi mirati nell’ambito dell’emergenza e dell’assistenza ordinaria. Un’organizzazione capillare pensata per rispondere in modo efficiente all’elevato afflusso di persone atteso nei giorni dell’Adunata.

La guida sanitaria include l’elenco aggiornato delle farmacie territoriali, del Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), degli ambulatori di medicina generale, delle postazioni di Sanità Alpina e dell’Ospedale ASL BI. Uno strumento utile per cittadini, volontari e visitatori, pensato per orientarsi e trovare assistenza in modo rapido e sicuro.

