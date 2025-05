Biella, Giovanni Vietti e l’Adunata Nazionale: “Eventi positivi per il territorio” VIDEO

Tra la folla che anima Biella in occasione della 95ª Adunata degli Alpini, incontriamo Giovanni Vietti, imprenditore che vive in città da oltre quarant'anni.

"Non ho mai visto tanta gente così a Biella", afferma, ricordando eventi storici come il Giro d’Italia o la visita di Papa Wojtyla a Oropa, ma sottolineando come questa volta l’affluenza abbia superato ogni aspettativa.

Secondo Vietti, manifestazioni di questa portata sono un valore aggiunto per il territorio: "Un evento come questo fa bene all’economia locale, non solo nei giorni della manifestazione, ma anche in prospettiva. Una parte di chi oggi è qui tornerà in futuro, portando nuovo benessere alla città".

Passeggiando tra la folla in Via Italia, Vietti paragona Biella a una località di mare in pieno agosto, sottolineando l’eccezionalità del momento: "Manifestazioni come questa fanno bene al Biellese e mi auguro che ne vengano organizzate altre in futuro. Godiamoci questa meravigliosa Adunata!"