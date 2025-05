C'è aria di allegria a Biella in vista dell'Adunata, tra Alpini, amici degli Alpini e anche chi non è Alpino. Ovunque persone a piedi, chi si è accampato in un'aiuola, chi si muove per la città utilizzando simpatici trabiccoli, e c'è anche chi cucina la polenta concia al giardini in va Carso.

Che dire? evviva gli Alpini, la loro simpatica e chi si aggrega a loro in queste giornate di festa!

Buona adunata a tutti!