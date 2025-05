Adunata nazionale, una lettrice: "Provo una gioia e una commozione immensa"

Buongiorno redazione! vorrei condividere con voi questa mia gioia!

Sono in giro per il biellese per lavoro, e girando in auto mi sto emozionando a vedere tante ,tante persone diverse, ma tutte col sorriso, felici ,a piedi, nelle loro tende, nelle loro postazioni....tanta felicità!!!

Provo una gioia ed una commozione immensa per tutto questo!

È bellissimo ed importante!!!

Sono qui nel nostro territorio, nel nostro stupendo Biellese!!!

Auguro a tutti ,proprio tutti, di godere e assaporare queste emozioni intense, che ci rendono vivi, e fanno battere il nostro cuore all'unisono e ci uniscono in un grande immenso abbraccio, senza barriere, senza discriminazioni!!!!!

Buona giornata a tutti voi, e ancora w gli Alpini, viva la gente, le persone, e le belle e sane emozioni!!!