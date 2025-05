Adunata degli Alpini, Alzabandiera e la sfilata in via Italia FOTO e VIDEO

Ci siamo, il momento tanto atteso è arrivato.

Questa mattina alle 9 in piazza Duomo a Biella c'è stata l'Alzabandiera, quindi l'Onore ai Caduti in Piazza del Battistero, la sfilata in Via Italia e l'Onore ai Caduti ai Giardini Zumaglini. Alle ore 10:30 l' Inaugurazione della Cittadella degli Alpini ai Giardini Alpini d’Italia ieri aperta alle scuole, e della Cittadella della Protezione Civile ai Giardini Vittorio Emanuele II.

200 Voci in concerto portatrici di speranza, in collaborazione con Associazione Cori Piemontesi al Duomo di Biella.

Alle 18.30 ci sarà la Sfilata dei vessilli – da Piazza La Marmora a Piazza Duomo, quindi alle ore 19:00 la Sfilata dei gonfaloni, del Labaro Ana, del vessillo della Sezione di Biella e della Bandiera di guerra – da Piazza Unità d’Italia a Piazza Duomo. A seguire ci sarà il discorso di benvenuto del sindaco Marzio Olivero – Piazza Duomo e gli Onori alla Bandiera di guerra e ai gonfaloni.