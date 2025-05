Adunata Alpini, la sfilata emoziona Chiavazza: applausi, musica e solidarietà in piazza FOTO

Tra i numerosi appuntamenti in programma oggi, venerdì 8 maggio, per l’Adunata Nazionale degli Alpini a Biella, spicca la partecipata sfilata alpina a Chiavazza, animata dalle note della Fanfara Valle Elvo. Il corteo ha attraversato via Coda, via della Vittoria e via Cucco, facendo una toccante sosta presso la casa di riposo Oasi di Chiavazza, per poi concludersi in piazza XXV Aprile con la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti e l’Alzabandiera.

Grande la partecipazione del pubblico, composto da residenti del quartiere e da molti visitatori, tra cui i gruppi alpini ospitati in questi giorni a Chiavazza: alcuni accolti nelle palestre comunali, altri in aree verdi o appartamenti.

Il momento più emozionante è stato l’arrivo del corteo in piazza, accolto da lunghi applausi. A seguire, il capo gruppo della sezione Alpini di Chiavazza, Piero Coda, ha tenuto un breve discorso:

"Ieri abbiamo organizzato un concerto a teatro per i bambini delle scuole: è stato davvero emozionante. Queste iniziative le facciamo con il cuore, ci teniamo moltissimo. Grazie per la vostra partecipazione. Ricordatevi: domani alle 15 ci sarà il carosello con la Fanfara dell’Ossola, e alla sera un concerto in chiesa con tre cori. Il ricavato andrà all’Oasi di Chiavazza per l’acquisto di letti."

Al termine, Coda ha salutato calorosamente i gruppi alpini ospiti del quartiere, provenienti da Pordenone, Cordovado, Bolzano, Vigonovo, Sesto al Reghena, San Guido, San Vito al Torre e Palmanova, giunti dal Friuli per partecipare all’Adunata.