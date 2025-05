Si è da poco conclusa a Cerrione l'inaugurazione della panchina dedicata agli Alpini. In particolar modo è stata intitolata alla memoria di Arturo Pluda, mancato lo scorso anno all'età di 90 anni.

La cerimonia ha avuto luogo oggi pomeriggio, 9 maggio, in piazza Sella, alla presenza di famiglie, alunni delle scuole e autorità cittadine. Inoltre, in occasione della Festa dell'Europa, non hanno voluto mancare allo storico appuntamento i paesi gemellati europei di Cerrione.