A Biella per l'Adunata anche gli Alpini di Vicenza, scoprite chi sono nell'intervista VIDEO

A Biella per l'Adunata degli Alpin anche il Gruppo Alpini di Vicenza, o meglio i gruppi, come sentirete dall'intervista.

Sono arrivati ieri, giovedì 8 maggio e oggi arriveranno anche degli altri amici. Erano venuti nei mesi scorsi a fare un sopralluogo per capire dove accamparsi e hanno scelto i giardini Arequipa. Sono attrezzatissimi, sia per dormire che per cucinare e per divertirsi!

Sono tutti amici, uniti dall'orgoglio di indossare il cappello con la Penna Nera, dal 2006 portano avanti questa tradizione. E vicino a dove si sono accampati hanno issato uno strizione in cui si legge: "Fffdqb". Che cosa vuole dire? ve lo diranno loro nell'intervista...come racconteranno anche come sono stati accolti dai bibi dell'asilo vicino a dove sono accampati..