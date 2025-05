A Biella la pioggia non rovina la festa della sera, nelle vie del centro tantissimi Alpini e giovani FOTO

La pioggia battente di queste ore non ha rovinato la serata di vigilia della 96° Adunata Nazionale. Nella serata di ieri, 8 maggio, una marea di Alpini ha raggiunto le vie del centro di Biella per condividere momenti di allegria e musica in comunione con la nostra comunità.

Via Italia, piazza Martiri, via Lamarmora, piazza Vittorio Veneto, via San Filippo, piazza Unità d'Italia, via Marconi, piazza Duomo: non vi era angolo di Biella dove non erano presenti le penne nere provenienti da tutta Italia, pronti a raccontarti le loro impressioni a caldo della città, il viaggio intrapreso e le mete fin qui visitate in attesa della grande sfilata di domenica.

Come confermato nei giorni scorsi, i giudizi sono unanimi e positivi. Si è registrata anche una grande affluenza di giovani e famiglie, tutti incuriositi e partecipi della grande festa.