"Lì gioca l'ex di Sinner", cori e applausi per Anna Kalinskaya al Foro

(Adnkronos) -

Esordio amaro per Anna Kalinskaya agli Internazionali d'Italia 2025. La tennista russa è stata battuta oggi, giovedì 8 maggio, dalla statunitense Peyton Stearns, numero 42 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2, 6-3. Ma la presenza dell'ormai ex fidanzata di Jannik Sinner a Roma ha attirato la curiosità degli appassionati del Foro, che si sono riversati sulle tribune del 'Pietrangeli' per accogliere quella che, per qualche tempo, si è presa le prime pagine insieme al numero uno del mondo.

Già percorrendo la lunga strada che attraversa il Foro Italico, si sentivano frasi come "lì gioca l'ex ragazza di Sinner", oppure "andiamo a vedere l'ex fidanzata di Sinner". E nonostante la brusca rottura della sua relazione con Jannik, il tifo, durante il match, è stato tutto per Kalinskaya, impassibile di fronte all'affetto italiano. Più volte durante la partita, vissuta con estrema difficoltà dalla numero 28 del mondo fin dai primi punti, dalle tribune dell'impianto si sono alzati cori e applausi in favore della russa, ma questo non è bastato a evitare la sconfitta di Kalinskaya, che saluta quindi Roma al primo turno.