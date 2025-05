Torna il Vintage Market della Fondazione Clelio Angelino: solidarietà, bellezza e sostenibilità a Cittadellarte

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il 24 e 25 maggio torna l'atteso appuntamento con il "Vintage Market", l’iniziativa di raccolta fondi promossa dalla Fondazione Clelio Angelino, realtà biellese che da oltre 29 anni si dedica con impegno alla lotta contro leucemie, linfomi e mieloma.

L’evento si svolgerà nella suggestiva cornice delle Sale Auliche di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, in via Serralunga 27 a Biella, e offrirà ai visitatori un’esperienza unica all’insegna dello stile, della cultura e della solidarietà. Abiti e oggetti vintage selezionati con cura saranno disponibili per l’acquisto, trasformando un gesto semplice come lo shopping in un concreto atto di sostegno: il ricavato sarà infatti destinato ai progetti sociali e sanitari della Fondazione a beneficio dei pazienti ematooncologici del territorio.

L’iniziativa valorizza il riuso consapevole e sostenibile, promuovendo al contempo una nuova visione della solidarietà, capace di unire bellezza, memoria e impegno civile.

Programma:

Sabato 24 maggio Ore 10:00 - Apertura Ore 17:00 – Thè e biscotti: un momento di convivialità aperto a tutti.

Domenica 25 maggio Ore 10:00 - Apertura Ore 16:00 – "Acquerelli in Fiore": laboratorio artistico per bambini e adulti con creazione di biglietti e segnalibri, accompagnato da una mostra di stampe botaniche. (Iscrizioni al numero 338 11 88 843)

Orari di apertura del mercatino: 10:00 – 13:00 | 15:00 – 18:00

Ingresso libero

Per ulteriori informazioni: Fondazione Clelio Angelino – Tel. 015 247 2951 www.fondazioneangelino.it