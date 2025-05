Occhieppo Inferiore, l’Orchidea celebra tutte le mamme: un omaggio alla donna più importante del mondo FOTO

In occasione della Festa della Mamma 2025, L'Orchidea di Sara a Occhieppo Inferiore celebra tutte le mamme: composizioni floreali che riflettono la loro delicatezza e bontà. Nel negozio di via Martiri della Libertà 99, troverete bouquet, composizioni, piante, rose stabilizzate, oggettistica, tisane, saponi naturali e profumi, ideali per esprimere amore e gratitudine.

Il negozio è aperto dal martedì al sabato dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00, e domenica 11 maggio dalle 9:00 alle 12:00. La città di Biella, inoltre, ospiterà la 96ª Adunata Nazionale degli Alpini dal 9 all'11 maggio 2025, un evento speciale che unisce tradizioni e comunità.

Sara Mazzilli, titolare de L'Orchidea, vi aspetta numerosi per festeggiare insieme la mamma, la donna più importante del mondo.