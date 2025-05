Lettera aperta dell'assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini ai dipendenti del Comune di Biella

Gentilissimi,

Con grande orgoglio e soddisfazione desidero condividere con Voi il traguardo raggiunto: la città di Biella è pronta ad accogliere la 96ª Adunata Nazionale degli Alpini, un evento di portata straordinaria che attirerà migliaia di partecipanti e visitatori.

Questo risultato è stato possibile grazie al lavoro instancabile e straordinario del personale del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, in particolare degli uffici dedicati: Strade, Parchi e Giardini, Impianti, e Manutenzioni.

Esprimo un riconoscimento particolare all’architetto Paolo Volpe, Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, e all’architetto Simona Zaghi, Funzionario dello stesso settore, per la guida e il supporto costante offerti.

Un sentito ringraziamento va inoltre ai tecnici e collaboratori:

al geometra Celio Valsecchi e l’ingegnere Marco Borgato dell’Ufficio Strade; agli architetti Simonetta Magnone e Marta Cibin dell’Ufficio Parchi e Giardini; ai periti Andrea Fornasier e LucaFasciana e l’architetto Marco De Giovannini dell’ufficio Impianti; al geometra Luca Muraro dell’Ufficio Manutenzioni; all’amministrativa Elena Geromel; agli operatori Marco Buratti e Antonio Novella.

Il Vostro impegno e la dedizione profusi in questi mesi per organizzare e completare le manutenzioni, i lavori di sistemazione delle strade, dei parchi, dei giardini e degli impianti di illuminazione sono stati straordinari e fondamentali. A tutti Voi va il merito di aver reso Biella una città pronta a ospitare un evento di tale rilevanza, con orgoglio e dignità.

Desidero precisare ai cittadini che gli interventi di manutenzione non sono stati avviati esclusivamente in occasione dell’Adunata Nazionale degli Alpini, ma si inseriscono in un piano organico accuratamente definito dall’Assessore Franceschini e dal Dirigente Architetto Paolo Volpe. Tale programma prevede un’articolata serie di opere che proseguiranno nei prossimi mesi secondo una pianificazione rigorosa, mirata a garantire benefici concreti e duraturi.

Non posso infine dimenticare l’impegno straordinario che avete dimostrato nel gestire le emergenze derivanti dai danni causati dal maltempo delle scorse settimane. L’intervento tempestivo e competente che avete garantito rappresenta una prova ulteriore della vostra professionalità e del vostro senso di responsabilità.

Grazie a tutti Voi, la città di Biella può oggi presentarsi come simbolo di efficienza, ospitalità e cura. Questo successo è il frutto del Vostro lavoro e della dedizione che quotidianamente riservate al servizio della comunità.

Con gratitudine e stima