Biella, il sentiero del Bellone si rinnova: presto sarà percorribile FOTO

Grazie all’impegno di CORDAR e del suo presidente Gabriele Martinazzo, il sentiero del Bellone sta tornando percorribile in sicurezza per pedoni e ciclisti. Dopo le violente piogge torrenziali che ne avevano compromesso la viabilità, sono ora in corso gli interventi di sistemazione del tracciato.

Le prime immagini testimoniano lo stato critico in cui versava il sentiero, ora oggetto di un progressivo recupero.

"Manca ancora qualche intervento di ricarico del fondo, - annunciano su Facebook - dopodiché si procederà con il compattamento tramite rullo compressore, per restituire alla comunità un percorso sicuro e fruibile. Un ringraziamento speciale a chi ha reso possibile questo importante intervento di ripristino".