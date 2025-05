Vigili del Fuoco, per l'Adunata di Biella apre la Mostra “Storia e Innovazione”

I Vigili del Fuoco del Comando di Biella partecipano attivamente alla 96° Adunata Nazionale degli Alpini aprendo la sede centrale di Via Santa Barbara ed invitando i cittadini biellesi e gli alpini giunti in città alla mostra “Storia e Innovazione” dove saranno esposti mezzi storici del Corpo Nazionale, da uno dei primi esemplari ad uno degli ultimi dati in dotazione, abbinata ad una mostra fotografica ritraente le principali attività di soccorso.

La mostra sarà aperta venerdì 9 maggio, sabato 10 maggio e domenica 11 maggio dalle 9 alle 18.