Pollone, è aperto il percorso della Conca dei Rododendri

Da oggi, giovedì 8 maggio, è aperto il percorso della Conca dei Rododendri presso il Parco Burcina.

Lo comunica l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore sui propri canali social: “Invitiamo i visitatori a restare sul tracciato segnalato e a non uscire dal percorso per motivi di sicurezza e tutela dell'ambiente. Ricordiamo inoltre che fino a lunedì 12 maggio il parcheggio e l'area camper antistanti il Parco Burcina non saranno fruibili al pubblico per la sosta. È stata infatti allestita un’area riservata per l’accoglienza e l’accampamento delle persone prenotate tramite il gruppo Alpini di Pollone, in occasione dell’Adunata che si svolgerà a Biella nei giorni 9-10-11 maggio. La fioritura dei rododendri, in ritardo a causa delle avverse condizione meteorologiche delle ultime settimane, dovrebbe avvenire fra una decina di giorni”.