Musica e canti in via Italia, a Biella clima di festa al chiaro di luna aspettando l'Adunata FOTO e VIDEO

Clima di festa in via Italia, a Biella. Dalle 21 di ieri, 7 maggio, le vie del centro sono state raggiunte da tantissimi Alpini: per l'occasione sono stati eseguiti brani e canti della tradizione alpina, sotto lo sguardo divertito e partecipato di giovani e cittadini biellesi.

Diverse le penne nere che hanno voluto condividere le loro impressioni a caldo: per tutti prevale l'accoglienza strepitosa ricevuta dalla città. L'augurio è di trascorrere una buona Adunata in compagnia dei propri amici.