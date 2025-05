In occasione della 96^ Adunata Nazionale Alpini scopri Biella, e vinci una notte in omaggio VIDEO

Questa iniziativa dell’“Associazione Biella Città Creativa ETS”, è realizzata per promuovere Biella e il suo territorio in occasione dell’Adunata Nazionale Alpini 2025. A sostegno dell’iniziativa il “Consorzio Turistico Alpi Biellesi”, il “Consorzio Turistico Biella Accoglie”, e l’“Associazione AIGO Biella” si fanno parte attiva attraverso la partecipazione degli operatori turistici che alla stessa hanno scelto di aderire.

L’iniziativa consiste in una “caccia al tesoro” articolata in quattro “tappe” cittadine dove sono presenti postazioni presidiate di Biella Città Creativa UNESCO. Ad ogni tappa il partecipante al gioco ottiene un timbro sul pieghevole che ha ricevuto.

Avendo ottenuto i timbri in tutti i quattro punti informativi, si ha l’opportunità di ritornare a Biella e nel Biellese dal 1° giugno 2025 al 30 maggio 2026 usufruendo di una notte in omaggio a fronte di due a pagamento (3x2) oppure di due in omaggio a fronte di cinque a pagamento (7x5). Attraverso i link qui sotto riportati, si possono individuare le strutture che aderiscono all’iniziativa. Per prenotare ed usufruire dell’omaggio basta scegliere la struttura alberghiera o extra alberghiera, contattarla e al momento della prenotazione comunicare il numero del voucher.

https://www.alpibiellesi.eu/voucher-scopri-biella-vivi-il-biellese/

https://www.discoverbiella.com/it/storie-di-eccellenza/37-scopri-biella-vivi-il-biellese

https://aigobiella.it/strutture-aigo-3x2/