Il Santuario di Graglia saluta gli Alpini, Lunardon "Grazie di cuore per tutto quello che fate" FOTO

"Il Santuario di Graglia saluta e ringrazia gli Alpini". Poche parole ma che vanno dritte al dunque quelle di Riccardo Lunardon presidente della Fondazione Santuario di Graglia. Il Santuario è vestito a festa, anche di notte è illuminato da faretti tricolore.

"E' tutto pieno siamo entusiasti - racconta - . Sono più di 200, sono tantissimi e ne siamo orgogliosi. E' da un anno che teniamo le prenotazioni per loro, è un modo per ringraziarli di cuore per tutto quello che fanno nel nostro territorio, ovunque e anche al Santuario: se non ci fossero gli Alpini non sarebbe certamente così in ordine. Quindi grazie di cuore a voi, per il vostro impegno ed è anche per questo che non abbiamo alzato le tariffe per l'occasione. Oggi gli Alpini da noi pagano quando un pellegrino un mese fa, 35 euro a notte per camera con bagno. E' una festa per tutti e non ci sembrava corretto lucrare come ha fatto qualcuno. Quindi grazie e vi accogliamo a braccia aperte".