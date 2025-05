Gli appuntamenti nel Biellese nel fine settimana dell'Adunata degli Alpini, l'8, il 9, il 10 e l'11 maggio

Giovedì 8 maggio

- Biella, eventi Adunata

- Sandigliano, dalle 8 apertura mercato sapori in piazza, ore 9 alzabandiera, dalle 15 alle 18 possibile visitare i Muli in sosta nel prato della sede degli Alpini, ore 21 spettacolo con I Nuovi Camminanti, ore 22 chiusura mercato

- Vigliano, Villa Era: apertura straordinaria per la 96° Adunata Nazionale degli Alpini dalle 10 alle 16

- Valdengo, Concerto Fanfara della Brigata Alpina Julia.

- Candelo, eventi Adunata

- Benna, eventi Adunata, dalle 18 dalla sede si accompagnerà a Biella l'Alpino Cristian Feruglio partito da Codroipo, ore 20,45 concerto chiesa San Giovanni

- Verrone, 10,30 scuola dell'Infanzia omaggio agli Alpini

- Pollone, eventi Adunata

- Mongrando, eventi Adunata

- Gaglianico, eventi Adunata

- Curino, eventi Adunata

- Tavigliano, eventi Adunata

Venerdì 9 maggio

- Biella, eventi Adunata

- Pettinengo, ore 11 alzabandiera in piazza della Chiesa, inaugurazione mostra degli Alpini,

- Biella Chiavazza, 17,30 ritrovo presso Giardini Atleti Azzurri d'Italia, 18,30 sfilata alpina con la Fanfara Valle Elvo, 19 alzabandiera e onore ai Caduti, cena

- Cossato, Adunata degli Alpini, Croce Rossa in piazza Crose Rossa per i Bimbi dalle 9 alle 21

- Valdilana, concerto Adunata

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, Visita alla Cupola illuminata con il Tricolore alle 21

- Sala, concerto Adunata

- Tavigliano, eventi Adunata

- Mottalciata, eventi Adunata

- Lessona, eventi Adunata

- Gaglianico, eventi Adunata ore 11 alzabandiera, alle 17 concerto della banda all'anfiteatro delle elementari, 20,30 concerto cori nella chiesa parrocchiale

- Pollone, eventi Adunata

- Mongrando, eventi Adunata

- Vigliano, Villa Era: apertura straordinaria per la 96° Adunata Nazionale degli Alpini dalle 10 alle 16

- Borriana, eventi per Adunata

- Muzzano, alle 10.30, arrivo della Fanfara Alpina Sezione Abruzzi, alzabandiera, con deposizione di una corona d'alloro ai Caduti, pranzo

- Graglia, concerto al Santuario ore 18

- Candelo, eventi Adunata

- Cerrione, eventi Adunata

- Benna, eventi Adunata

- Gaglianico, eventi Adunata

- Tollegno, evento DocBI

- Verrone, ore 17 concerto banda alpina di Maser, ore 18,30 Santa Messa Alpini andati avanti, cena

- Sordevolo, eventi Adunata

- Biella, concerti e visite guidate in Duomo

- Biella Favaro, eventi Adunata

- Vigliano, eventi Adunata

- Cavaglià, concerto fanfara Alpina di Roppolo alle 19,30 al polivalente

Sabato 10 maggio

- Biella, eventi Adunata

- Ronco, concerto ore 20,30 presso chiesa parrocchiale, concerto "voci del Brembo"

- Pettinengo, alle 11 passeggiata presso il Sentiero dei Tessitori, 15,30 Fanfara alpina Valchiese Villa Piazzo, 16,30 corteo per le vie, 18,30 carosello della fanfara Alpina presso il campo sportivo, 19 corteo verso piazza san Rocco.

- Cavaglià, serata di fisarmonica e canti popolari dalle 20 al polivalente

- Vigliano, eventi Adunata

- Cossato, Adunata degli Alpini, Croce Rossa in piazza Crose Rossa per i Bimbi dalle 9 alle 21

- Valdilana, via Marconi 23, dalle 11 alle 17, Apertura straordinaria di Casa Zegna

- Lessona, eventi Adunata

- Biella Chiavazza, alle 12 pranzo, ore 15 carosello della Fanfara Alpina Ossolana

- Andorno, eventi Adunata

- Mottalciata, eventi Adunata

- Tollegno, evento DocBI

- Netro, eventi Adunata

- Biella, concerti e visite guidate in Duomo

- Valle San Nicolao - Bioglio, eventi Adunata

- Pollone, eventi Adunata

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, Visita alla Cupola illuminata con il Tricolore alle 21

- Oropa, dalle 15, Salita alla cupola della Basilica Superiore di Oropa

- Vigliano, Villa Era: apertura straordinaria per la 96° Adunata Nazionale degli Alpini dalle 10 alle 16

- Borriana, eventi per Adunata

- Castelletto Cervo, eventi Adunata

- Candelo, eventi Adunata

- Ponderano, eventi Adunata, Ore 9:15 ritrovo presso la Sede del Gruppo, in Strada vicinale al Cimitero, 10; alle 9:30 Alzabandiera. A seguire sfilata per le vie del paese e deposizione di fiori al Monumento degli Alpini, concerto della Fanfara A.N.A. Sezione di Udine presso la RSA Don Matteo Zanetto, al termine del concerto sfilata di ritorno in Sede e breve sosta nella Piazza di Ponderano. ore 18:30 Santa Messa in Chiesa Parrocchiale, animata dal Coro A.N.A. Preganziol (Treviso), ore 20:00 sempre in Chiesa si esibiranno il Coro A.N.A Preganziol (Treviso), il Coro Alpini Passons (Udine) e il Coro A.N.A. La Baita (Carate Brianza).

- Cerrione, eventi Adunata

- Donato, dalle 11 "Il gusto fa le fusa", evento organizzato dalla Pro Loco, Panino con porchetta artigianale, Il ricavato sarà destinato alla colonia felina di Donato, Mordi un panino e accarezza una buona azione, in Piazza del Municipio

- Dorzano, eventi Adunata

- Salussola, eventi Adunata

- Benna, eventi Adunata

- Massazza, eventi Adunata

- Verrone, colazione, pranzo e cena presso piazza Alpini d'Italia

- Sordevolo, eventi Adunata

Domenica 11 maggio

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, Visite guidate al Santuario di Oropa dalle 11

- Lessona, eventi Adunata

- Cossato, Adunata degli Alpini, Croce Rossa in piazza Crose Rossa per i Bimbi dalle 9 alle 21

- Biella, concerti e visite guidate in Duomo

- Oropa, dalle 15, Salita alla cupola della Basilica Superiore di Oropa

- Vigliano, Villa Era: apertura straordinaria per la 96° Adunata Nazionale degli Alpini dalle 10 alle 16

- Biella, Biella, via Serralunga 27, dalle 14,30 L'Arte Vien Giocando

MOSTRE

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo, 22/24 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo, 29, Steve McCurry. Uplands&Icons

- Biella, Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14, Tenere alta la fronte. Diario e disegni di prigionia di Silvio Mosca

- Biella, La mostra “Steve McCurry. Uplands&Icons”, allestita nel polo culturale di Biella Piazzo, all’interno dei palazzi Gromo Losa e Ferrero. Fino al 18 maggio. Orari mostra: mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle 19 - venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 19.

- Alpini, tutte le mostre aspettando l'Adunata

- Vigliano, mostra Placido Castaldi

- Biella, mostra fotografica “Quintino Sella, lo statista con gli scarponi” che sarà possibile visitare in Piazza Club Alpino Italiano Biella, nel cortile esterno al Palazzone, sede di Banca Patrimoni Sella & C., nei giorni della 96ª Adunata Nazionale degli Alpini 2025 che si terrà a Biella dal 9 all’11 maggio.

- Biella, è visitabile, nell’atrio dell’Itis “Q. Sella”, la mostra “1915/18. L’inutile strage”, dedicata al quotidiano di guerra nel Primo conflitto mondiale.

- Pettinengo, in vista della 96ª Adunata Nazionale degli Alpini, che animerà Biella dal 9 all'11 maggio 2025, il comune di Pettinengo si prepara ad accogliere i visitatori con un'offerta culturale d'eccezione.

- Callabiana, visita presepe

- Biella, anche l’Archivio di Stato partecipa alle numerose iniziative culturali organizzate in città in occasione della 96a Adunata Nazionale Alpini

- Tollegno, mostra diffusa

- Sandigliano, chiesa di Sant'Antonio Abate, mostra in ricordo di Don Pietro Bricarello 9-12, 14-19.

- Biella, Palazzo Boglietti si prepara ad accogliere una serie di mostre straordinarie che celebrano la storia, la cultura e l’impegno degli Alpini.