Gli Alpini incontrano le scuole biellesi: grande partecipazione alla Cittadella militare FOTO e VIDEO

Questa mattina la Cittadella degli Alpini ha accolto centinaia di studenti provenienti da tutte le scuole di Biella. L’evento, organizzato nel cuore della città, all’interno dei Giardini degli Alpini d’Italia e nell’area parcheggio adiacente, ha visto la partecipazione di tutte le sezioni del Corpo degli Alpini, ciascuna con uno stand dedicato.

Il momento clou della giornata si è tenuto alle ore 11:00, quando le scuole si sono riunite per assistere all’alzabandiera e all’esecuzione dell’inno nazionale. A seguire, la Fanfara della brigata alpina Taurinense ha proposto un coinvolgente concerto, accompagnando con la musica una mattinata all’insegna della scoperta e della partecipazione.

Nella Cittadella, allestita su un’area di ventimila metri quadri, bambini e ragazzi hanno potuto conoscere da vicino le specialità dell’Esercito Italiano, dalla fanteria all’artiglieria, dal genio alle trasmissioni, fino alla cavalleria e alle operazioni cibernetiche. Grande interesse anche per lo spazio dedicato alla montagna, con un ponte tibetano, un muro di arrampicata e una pista da fondo.

Molto apprezzata l’area dei mezzi motorizzati, dove gli studenti, accompagnati dai militari, hanno potuto salire a bordo di veicoli come il cingolato da neve BV206 e il blindato Lince, vivendo in prima persona un’esperienza irripetibile. Radio Esercito ha accompagnato l’intera manifestazione con musica e informazioni in sottofondo, contribuendo a creare un’atmosfera coinvolgente.

I giovani partecipanti hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, che rappresenta uno degli appuntamenti di avvicinamento all’attesa Adunata. A partire da domani, l'area sarà aperta al pubblico.