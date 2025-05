Da Codroipo, in provincia di Udine, Friuli Venezia Giulia, è partito una decina di giorni fa a piedi, per arrivare fino a Biella. E' la storia di Cristian Feruglio, friulano, che oggi era presente a Benna, all'alzabandiera in piazza e che questa sera sarà accompagnato dal gruppo degli Alpini di Benna, Massazza e Verrone fino all'Espressione Alpina a Biella, in piazza Adua.

"E' per ricordare il mio papà che è mancato due anni fa, per dirgli che gli voglio bene", racconta Cristian.