A Vigliano, in occasione dell'Adunata di Biella, è arrivato il gruppo Alpini di Flero sezione di Brescia, che noi abbiamo incontrato in via Italia. E ad intervistarli è stato anche il vice sindaco Sara Gentile.

Una curiosità: non appena sono arrivati nel biellese sono andati in visita a Oropa, che hanno detto che cercheranno comunque di tornare a vedere prima di andare via, perchè il tempo non era proprio bello e avrebbero piacere di rivederla, ma questa volta con il sole.