Conto alla rovescia per l'Adunata di Biella, il saluto del sindaco Olivero: “Sarà un abbraccio tra generazioni”

"Sono particolarmente emozionato e orgoglioso di ospitare la 96ª Adunata Nazionale degli Alpini e lieto di invitare tutti i cittadini ad accogliere questa bella ondata di penne nere che la città si prepara a festeggiare”. Lo scrive il sindaco di Biella Marzio Olivero sui canali social del Comune.

E aggiunge: “L’Adunata non sarà solo una celebrazione, ma un vero e proprio abbraccio tra generazioni, un ponte tra il passato e il futuro, un momento in cui ricordiamo chi ha servito con dedizione e amore e chi continua con responsabilità a portare avanti la grande tradizione alpina. Che questa Adunata sia una grande festa per tutti, un momento di condivisione e un rinnovato impegno per il futuro. Viva gli Alpini! Viva Biella! Viva l’Italia!”.