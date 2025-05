Biella, una pietra da Bariano per il monumento “Nuraghe Chervu”

Arriva da Bariano in provincia di Bergamo una pietra locale proveniente dal lago Sarnico, incisa con il nome del Comune e il numero dei suoi cinquanta Caduti nella Prima Guerra Mondiale per essere collocata nell’area monumentale di “Nuraghe Chervu” a Biella. Il manufatto, realizzato dal Gruppo Alpini di Bariano in collaborazione con l’Amministrazione comunale, sarà ufficialmente donato nei prossimi giorni al Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”, in occasione dell’Adunata Nazionale degli Alpini, in programma dal 9 all’11 maggio.

L’iniziativa rientra nel progetto nazionale “Pietre di Memoria”, nato nel 2018 in concomitanza con il centenario della fine della Grande Guerra. Il progetto, riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri come manifestazione d’interesse nazionale, è sostenuto dalla Città di Biella e condiviso dalla Prefettura. L’obiettivo è costruire un grande lastricato commemorativo composto da pietre provenienti da tutti i Comuni italiani che hanno avuto Caduti durante il primo conflitto mondiale.

Ogni pietra, incisa con il nome del Comune e il numero dei suoi morti, rende omaggio al sacrificio collettivo e rinsalda la memoria storica del Paese. A suggellare l’adesione di Bariano al progetto, al termine delle celebrazioni del 25 Aprile 2025, il sindaco dott. Andrea Rota ha affidato ufficialmente al Gruppo Alpini il compito di consegnare la pietra e di posizionarla nell’area del monumento “Nuraghe Chervu”, situato alle porte di Biella. La pietra verrà simbolicamente affidata direttamente ai militari della Brigata “Sassari”, presenti in città durante l’Adunata con una mostra curata dal Museo Storico della Brigata stessa.

L’esposizione racconterà le vicende comuni vissute con gli Alpini sul fronte orientale durante la Prima Guerra Mondiale, creando un ponte tra la memoria storica delle diverse regioni italiane e offrendo un momento di riflessione condivisa sui drammi e il coraggio di quei soldati.