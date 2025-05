Biella Legno saluta gli Alpini, una Vetrina Speciale per la 96ª Adunata Nazionale

Biella Legno celebra l’arrivo della 96ª Adunata Nazionale degli Alpini con un’iniziativa speciale. Per onorare la tradizione e il grande spirito degli alpini, il negozio ha dedicato la propria vetrina all’evento, offrendo un omaggio creativo che unisce la comunità.

Grazie alla collaborazione con il gruppo Scout di Biella, la vetrina di Biella Legno ospita un simpatico manichino in legno, realizzato con cura per rendere omaggio agli alpini. Un simbolo di accoglienza e riconoscenza per tutti coloro che parteciperanno all’Adunata, che porta con sé valori di fratellanza e memoria storica.

Venerdì 9 e sabato 10 maggio Biella Legno resterà aperto senza variazioni di orario, offrendo a cittadini e visitatori la possibilità di ammirare la vetrina speciale dedicata all’Adunata. Un gesto che unisce tradizione, creatività e senso di appartenenza, confermando il profondo legame tra Biella e gli Alpini!

Biella Legno si trova in via Milano 90/bis, a Biella Chiavazza.