Biella, c'è tempo per vedere la mostra “Avrò cura di te” aspettando l'Adunata

Avrò cura di te - Alpino e mulo fra steppe e monti. Questo il titolo della mostra delle opere esposte nella chiesa di San Nicola da Tolentino, in costa del Vernato 24, a Biella.

Fino all’8 maggio, la mostra sarà aperta al pubblico a partire dalle 16.30 fino alle 18 mentre a partire dal 9 fino all’11 maggio, in occasione dell’Adunata degli Alpini, la stessa resterà aperta dalle 10 fino alle 18. In questi giorni guide apposite saranno al servizio dei visitatori per offrire loro informazioni sulle opere esposte e sulla chiesa di San Nicola.