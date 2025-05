Angelico celebra l’Adunata Nazionale degli Alpini a Biella con una promozione esclusiva VIDEO

Biella si prepara ad accogliere con orgoglio e calore l’Adunata Nazionale degli Alpini, un evento di straordinaria rilevanza che porta con sé valori di storia, identità e appartenenza. In questa cornice unica, anche Angelico, azienda simbolo del territorio e da sempre legata alla tradizione tessile biellese, sceglie di celebrare con una promozione speciale dedicata ai nuovi clienti.

Nel nostro storico negozio di Biella, proprio dove ha preso vita la storia Angelico, offriamo 25 euro di sconto su una spesa minima di 100 euro.

Un gesto semplice ma sentito, pensato per onorare una manifestazione che unisce generazioni e territori, proprio come i tessuti e i capi Angelico, da sempre espressione di eleganza e radici profonde.

La promozione è valida solo per i nuovi clienti che si registreranno al programma fidelity ed è cumulabile con altre promozioni e scontistiche in corso, rendendo l’occasione ancora più vantaggiosa.

Che siate in visita per l’Adunata o cittadini biellesi pronti a festeggiare, vi aspettiamo nel nostro punto vendita per vivere insieme questo momento speciale. Angelico e Biella vi danno il benvenuto, con stile.