Alpini, anche Cossato cambia volto per l'Adunata: in arrivo i primi Alpini aspettando le notti bianche FOTO

Anche Cossato comincia a cambiar volto per i giorni dell'Adunata Nazionale. Nelle scorse ore, sono cominciati i lavori di allestimento dell'area del Mercato Coperto che ospiterà l'area food, aperta a tutti con musica dal vivo.

Non solo: sorgerà a pochi passi un presidio sanitario del cuore della città. Un vero e proprio PMA (Posto Medico Avanzato) che sarà allestito in piazza Croce Rossa, a pochi passi dal mercato coperto, per offrire supporto operativo al 118 e garantire assistenza alle migliaia di persone attese anche nei paesi limitrofi. La struttura sarà composta da tende pneumatiche per triage e degenza, un mezzo attrezzato ad ambulatorio mobile, carrelli generatori di corrente e gazebo per i servizi logistici. Il servizio sarà continuativo da domani, venerdì 9, fino a domenica 11 maggio, con tre ambulanze di emergenza attive H24 presso la locale sede della Croce Rossa.

Intanto, sono arrivate a Cossato le prime penne nere che hanno trovato ospitalità nei vari punti della città, come nell'area sportiva della Spolina. In totale sono previsti oltre 500 Alpini per l'alloggiamento al coperto; inoltre, sono previste piazzole per attendamenti così da accogliere fino a 1000 persone che potranno arrivare a partire da domani. Infine, si respira grande curiosità per le due notti bianche, previste nelle serate di venerdì (dalle 17.30 all'1.30) e sabato (dalle 9 all'1.30) nel cuore della città.

A queste si aggiunge il mercato degli hobbisti lungo la traversa di via Martiri della Libertà, in programma dalle 9.30 alle 17 di sabato. Anche la viabilità subirà modifiche come qui riportato (leggi qui). Non vanno, infine, dimenticati i concerti alpini, come comunicato in precedenti articoli (leggi qui).