Alpini a Coggiola, l'accoglienza è calorosa: “Ovunque passano portano gioia e speranza” FOTO

Tra ieri sera e questa mattina, il paese di Coggiola ha vissuto ore di grande entusiasmo e partecipazione grazie all’arrivo degli Alpini, protagonisti di un’accoglienza calorosa e sentita da parte della comunità. Circa 200 persone sono state attese all’ingresso del paese e, al loro arrivo, la banda musicale ha aperto un corteo festoso che ha accompagnato il gruppo lungo le vie del centro fino al tendone predisposto per l’occasione. Qui, ad accoglierli, un’apericena preparata con generosità, che ha offerto un primo momento di ristoro e condivisione; in serata, gli Alpini hanno, poi, raggiunto la palestra comunale, messa a disposizione per il pernottamento.



La mattina seguente, giovedì 8 maggio, è iniziata all’insegna del cerimoniale e della condivisione per accompagnare i propri ospiti in un momento istituzionale e simbolico: l’Alzabandiera, che si è tenuto nella piazza davanti il Municipio e ha dato inizio alle cerimonie della giornata. Subito dopo, una sfilata ha attraversato la via principale del paese, coinvolgendo la popolazione e, in particolare, i bambini delle scuole che hanno partecipato con entusiasmo accompagnando gli Alpini fino alla scuola materna. Lì si è tenuto un breve incontro con i più piccoli, prima della ripartenza degli ospiti.



L’atmosfera, carica di allegria, ha lasciato il segno tra i presenti. A esprimere soddisfazione è stata anche il vicesindaco Laura Speranza, che ha dichiarato:“Ovunque passano gli Alpini portano gioia e speranza”.