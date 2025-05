A Sandigliano è arrivato il Reparto Salmerie di Vittorio Veneto con i suoi muli (servizio di Davide Finatti per newsbiella.it)

A Sandigliano è arrivato il Reparto Salmerie della sezione ANA di Vittorio Veneto. Ai nostri taccuini, hanno spiegato cosa hanno significato i muli per le penne nere negli anni delle due guerre mondiali e cosa rappresentano oggi. Non solo: questa mattina sono giunti in visita alle scuole del paese.